Це вже не превентивний удар, а удар із метою послаблення ворожого наступу: Лакійчук про ураження заводу "Топаз" у Донецьку

Про це в ефірі Еспресо сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

"Завод "Топаз" - це потужне підприємство радіоелектроніки та механічний завод. Наші знамениті кольчуги - це теж продукція, що вироблялася тут. Після 2014 року росіяни, звісно, вкрали й вивезли більшу частину специфічного обладнання до Росії. Але окупанти й досі використовують цей завод як механічне підприємство", - зазначив Лакійчук.

За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", наразі майже кожен механічний завод на окупованих територіях - це ремонтна база окупантів для відновлення бойової техніки, особливо в зонах, наближених до лінії фронту. Тож цей удар по "Топазу" є цілком логічним.

"Те, що удари завдаються по ворожих об'єктах на окупованих територіях - це зрозуміло і це плюс, адже росіяни активізують наступ на сході, спираючись на ті сили, які концентруються в Донецькій області, у районах, захоплених Росією.

Це навіть уже не превентивний удар, а удар із метою послаблення ворожого наступального потенціалу на всій ділянці фронту", - додав Лакійчук.