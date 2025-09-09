Це вже не превентивний удар, а удар із метою послаблення ворожого наступу: Лакійчук про ураження заводу "Топаз" у Донецьку
Унаслідок удару по заводу "Топаз" у тимчасово окупованому Донецьку вражено важливу ремонтну базу, де російські війська відновлювали бойову техніку
Про це в ефірі Еспресо сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.
"Завод "Топаз" - це потужне підприємство радіоелектроніки та механічний завод. Наші знамениті кольчуги - це теж продукція, що вироблялася тут. Після 2014 року росіяни, звісно, вкрали й вивезли більшу частину специфічного обладнання до Росії. Але окупанти й досі використовують цей завод як механічне підприємство", - зазначив Лакійчук.
За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", наразі майже кожен механічний завод на окупованих територіях - це ремонтна база окупантів для відновлення бойової техніки, особливо в зонах, наближених до лінії фронту. Тож цей удар по "Топазу" є цілком логічним.
"Те, що удари завдаються по ворожих об'єктах на окупованих територіях - це зрозуміло і це плюс, адже росіяни активізують наступ на сході, спираючись на ті сили, які концентруються в Донецькій області, у районах, захоплених Росією.
Це навіть уже не превентивний удар, а удар із метою послаблення ворожого наступального потенціалу на всій ділянці фронту", - додав Лакійчук.
- З початку доби 8 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 195 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти 64 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.93 Купівля 40.93Продаж 41.47
- EUR Купівля 48.01Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе