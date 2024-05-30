Цей сценарій не є ймовірним: генерал-майор СБУ Ягун про відкриття Росією нового фронту з боку Білорусі

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Щодо ймовірності відкриття Росією нового фронту з боку Білорусі – це фантастика, такий сценарій не є ймовірним. Поки є Лукашенко при владі, то наступу з білоруської сторони можна не очікувати. Не тому, що Лукашенко такий "лагідний" до України, а тому, що йому це економічно невигідно. Він розуміє, що вступ Білорусі у війну, це для нього величезні безпекові втрати. Він може виставити не більше 50 тис. війська, а ще 50 тис. якихось силовиків, які можуть бути у другому чи третьому ешелоні. А 100 тис. – ні про що, це можливість захоплення одного населеного пункту чи одного району", - зауважив генерал-майор запасу СБУ.

За його словами, тоді буде можливість зі сторони України бити по білоруських підприємствах нафтопереробного комплексу. Також це і можливість заходу наших білоруських товаришів по зброї на територію Білорусі, щоб почати там партизанську війну у тилу.

"Буде дестабілізація ситуації у самій Білорусі, коли туди поїдуть гроби. Це не Росія, яка сприймає будь-яку кількість втрат. Білорусь ментально ближча до України. І білоруси запитають: для чого ми воюємо з Україною і для чого нам ці гроби у наших селах? Лукашенко це все добре розуміє, тому буде відтягувати до кінця. Останнє, на що він пішов на фоні всіх намагань схилити його до участі у війні, - дозволив рекрутингову кампанію на території Білорусі до збройних сил РФ для колишніх військовослужбовців, які пройшли службу у силових структурах або армії. Рекрутинг йде фактично відкрито, але це єдине, на що він погодився. Все решта – фантастика. Нема там ні сил, ні засобів, ні можливостей", - резюмував Віктор Ягун.

24 травня стало відомо, що російські окупанти нарощують угруповання військ поблизу Чернігівської та Сумської областей.

28 травня "Беларускі Гаюн" повідомив, що білорусам почали надходити пропозиції від "українців", які буцімто пропонують гроші за воєнну інформацію













