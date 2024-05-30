Цей сценарій не є ймовірним: генерал-майор СБУ Ягун про відкриття Росією нового фронту з боку Білорусі
Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник Голови СБУ (2014-2015), зазначив, що поки є Лукашенко при владі, то наступу з білоруської сторони можна не очікувати, бо йому це економічно невигідно
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Щодо ймовірності відкриття Росією нового фронту з боку Білорусі – це фантастика, такий сценарій не є ймовірним. Поки є Лукашенко при владі, то наступу з білоруської сторони можна не очікувати. Не тому, що Лукашенко такий "лагідний" до України, а тому, що йому це економічно невигідно. Він розуміє, що вступ Білорусі у війну, це для нього величезні безпекові втрати. Він може виставити не більше 50 тис. війська, а ще 50 тис. якихось силовиків, які можуть бути у другому чи третьому ешелоні. А 100 тис. – ні про що, це можливість захоплення одного населеного пункту чи одного району", - зауважив генерал-майор запасу СБУ.
За його словами, тоді буде можливість зі сторони України бити по білоруських підприємствах нафтопереробного комплексу. Також це і можливість заходу наших білоруських товаришів по зброї на територію Білорусі, щоб почати там партизанську війну у тилу.
"Буде дестабілізація ситуації у самій Білорусі, коли туди поїдуть гроби. Це не Росія, яка сприймає будь-яку кількість втрат. Білорусь ментально ближча до України. І білоруси запитають: для чого ми воюємо з Україною і для чого нам ці гроби у наших селах? Лукашенко це все добре розуміє, тому буде відтягувати до кінця. Останнє, на що він пішов на фоні всіх намагань схилити його до участі у війні, - дозволив рекрутингову кампанію на території Білорусі до збройних сил РФ для колишніх військовослужбовців, які пройшли службу у силових структурах або армії. Рекрутинг йде фактично відкрито, але це єдине, на що він погодився. Все решта – фантастика. Нема там ні сил, ні засобів, ні можливостей", - резюмував Віктор Ягун.
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