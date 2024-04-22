Цікавляться спецслужби РФ і шахраї: Лубінець закликав не демонструвати дані полонених на мітингах і у соцмережах
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав не розповсюджувати персональні дані полонених на мітингах та у соцмережах, аби цим не скористалися шахраї чи спецслужби РФ
Про це він написав у Telegram.
Омбудсман зазначив, що на дані полонених активізують шахраї, які виманюють гроші в родин, де чекають з полону своїх рідних. Також такою інформацією активно цікавляться і російські спецслужби.
"Вона їм необхідна для того, аби й так нестерпні умови наших Захисників та Захисниць перетворити на ще гірші. Моральне приниження чи залякування за умов знання персональних даних військовополоненого чи цивільного заручника може спричинити ще більшу шкоду, ніж фізичний вплив", - написав Лубінець.
Тому він закликав на мирних мітингах та у соцмережах ретельно дбати про те, аби ворог не довідався персональні дані: прізвища, імена, звання, позивний, номер бригади, частини, місце дислокації, фото тощо.
Також він нагадав, що пошуками українських військових, цивільних та дітей безкоштовно займаються лише уповноважені державою органи.
- 20 лютого стало відомо, о Служба безпеки України затримала двох шахраїв, які обіцяли родичам український військових, котрі перебувають у російському полоні, повернути воїнів додому за гроші.
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