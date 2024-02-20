Обіцяли за гроші повернути українських військових із полону: СБУ затримала двох шахраїв
Служба безпеки України затримала двох шахраїв, які обіцяли родичам український військових, котрі перебувають у російському полоні, повернути воїнів додому за гроші
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Ділків затримали у Києві "на гарячому", вони вимагали 60 тис. доларів у родичів двох полонених воїнів ЗСУ.
Фото: Служба безпеки УкраїниФігуранти обіцяли передати гроші учасникам окупаційних угруповань РФ для включення військовополонених до "списків обміну".
"Зловмисники мали зв’язки серед бойовиків та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених. При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники "схеми" не збирались", - повідомляють в СБУ.
Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів.
Служба безпеки затримала шахраїв під час передачі останнього "траншу".
Фото: Служба безпеки України
Ділки мали підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитну картку представника російської "неурядової" організації, "розцінки" за конфіденційну інформацію про громадян України.
Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
В СБУ нагадують, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади.
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