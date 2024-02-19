Поліція викрила шахраїв, які під виглядом допомоги дітям з інвалідністю виманювали гроші

Про це повідомляє Нацполіція України.

Зазначається, що для реалізації злочину аферисти відкрили три шахрайські кол-центри у Житомирі, у яких працювали понад 40 операторів. У кожного оператора була власна легенда: одні представлялись волонтерами й виманювали гроші під приводом допомоги дітям з інвалідністю, інші - дитячим будинкам та малозабезпеченим сім’ям.

Загалом злочинцям вдалося видурити більш ніж 12 млн грн, кажуть у полції.

Оперативники встановили особу організаторки оборудки. Нею виявилась 37-річна киянка, яка залучила і чітко розподілила ролі в злочинній організації серед шістьох мешканців Житомира, включаючи рідну сестру.

Так, для переведення отриманих незаконно коштів у готівку спільники використовували фіктивних фізичних осіб-підприємців, які надавали юридичні й консультаційні "послуги" та товариства з обмеженою відповідальністю, які займалися продажем будівельних матеріалів й інших товарів чи послуг, які до благодійних фондів не мали жодного відношення.

"Щоб увійти в довіру до потенційних благодійників, шахраї використовували історії і фото реальних хворих дітей та малозабезпечених осіб. Наприклад, скориставшись складним матеріальним становищем матері двох дітей з інвалідністю, шахраї зібрали на реабілітацію дітей понад 400 тисяч гривень, а родині передали лише 20 тисяч. Решту присвоїли собі", - розповідає Нацполіція.

У Київській та Житомирській областях правоохоронці провели 35 обшуків й вилучили мобільні термінали, комп‘ютерну техніку, печатки благодійних фондів та інші засоби вчинення злочинів.

Семи фігурантам оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 190 КК України). До суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі.