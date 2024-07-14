Цю війну виграють військові, волонтери й інженери, - авіаексперт Храпчинський

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"У питанні мобілізації дійсно краще було б проводити якісний рекрутинг, ніж такі підходи, які застосовуються в нас. Для цього є певні інструменти, зокрема, й пропаганди. Під час Першої світової війни в США військові перед показами в кінотеатрах розповідали чому вони воюють. Це і є рекрутинг і таке б рішення було б більш правильним. Потрібно правильно донести інформацію про критичність ситуації. Оскільки, військові потрібні не тільки на фронті, є багато роботи й тут", - пояснив Храпчинський.

За словами експерта, українці мають обʼєднати зусилля, щоб перемогти у цій війні.

"Цю війну виграють військові, волонтери та інженери. Оскільки, кожна людина, навіть працюючи в пекарні, може волонтерити. Нам слід обʼєднатись. Це головна наша мета. Ми маємо обʼєднувати зусилля, щоб разом йти до перемоги. До прикладу, мільйон дронів. Чи здатні ми виробити таку кількість дронів, чи виробляємо ми 3000 дронів щодня? Ми нещодавно шукали дрони, була потреба в закупівлі. В Києві на складах ми виявили понад 40 тис. FPV-дронів", - додав він.

