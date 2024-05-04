У Бериславі на Херсонщині РФ дронами знищила вантажівку з питною водою для мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по вантажівці, що доставила питну воду місцевим мешканцям, російські війська поцілили дронами.

"Авто згоріло, та головне, що ніхто з людей не постраждав", - підкреслив Прокудін.

Фото: https://t.me/olexandrprokudin