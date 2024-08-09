У Білгородській області заявили про пожежу на підприємстві через атаку БПЛА
Уночі 9 серпня Білгородську область РФ атакували безпілотники - унаслідок цього горів ангар промпідприємства, постраждали два приватні будинки
Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.
Зазначається, що усього над територією Білгородської області російська ППО збила нібито 29 безпілотників.
Унаслідок атаки у місті Старий Оскол у двох приватних будинках вибиті вікна та посічені покрівлі, фасади та паркани, також постраждав один легковий автомобіль.
"У місті Новий Оскол внаслідок атаки БПЛА спалахнув ангар на території промислового підприємства. Співробітники МНС, які прибули на місце, ліквідували спалах", - йдеться у повідомленні.
- У ніч на 9 серпня у російському місті Липецьк прогриміли вибухи. Влада РФ звинувачує в обстрілі Україну.
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