У районі Липецька через атаку БПЛА запровадили надзвичайний стан. Оголошено евакуацію

Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція ТАСС.

За словами росіян, місто Липецьк, яке розташоване у близько 400 км від кордону України, опинилось під атакою ударних БПЛА.

Місцеві скаржаться на потужні вибухи, а у мережі розповсюджуються ролики та фото, де можна побачити потужну пожежу. Водночас влада заявляє, що детонація відбулась вдалині від цивільних будівель.

Зокрема, пожежу фіксували в районі аеродрому.

За словами губернатора Липецької області, внаслідок атаки постраждав обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Близько 5 години ранку "РИА-Новости" з посиланням на губернатора передали інформацію про запровадження режиму надзвичайної ситуації у Липецькому міському округу.

"Для забезпечення безпеки ухвалено рішення евакуювати мешканців населених пунктів Копцеви хутори, Федорівка, Яківлівка, Тинківка. Готуються пункти тимчасового розміщення і транспорт", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюватиметься...