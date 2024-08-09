У районі Липецька через атаку БПЛА запровадили надзвичайний стан. Оголошено евакуацію
У ніч з 8 на 9 серпня у російському місті Липецьк прогриміли вибухи. Влада РФ звинувачує в обстрілі Україну
Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція ТАСС.
За словами росіян, місто Липецьк, яке розташоване у близько 400 км від кордону України, опинилось під атакою ударних БПЛА.
Місцеві скаржаться на потужні вибухи, а у мережі розповсюджуються ролики та фото, де можна побачити потужну пожежу. Водночас влада заявляє, що детонація відбулась вдалині від цивільних будівель.
Зокрема, пожежу фіксували в районі аеродрому.
За словами губернатора Липецької області, внаслідок атаки постраждав обʼєкт енергетичної інфраструктури.
Близько 5 години ранку "РИА-Новости" з посиланням на губернатора передали інформацію про запровадження режиму надзвичайної ситуації у Липецькому міському округу.
"Для забезпечення безпеки ухвалено рішення евакуювати мешканців населених пунктів Копцеви хутори, Федорівка, Яківлівка, Тинківка. Готуються пункти тимчасового розміщення і транспорт", - йдеться у повідомленні.
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