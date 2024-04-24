У Білому домі впевнені, що Україна виконуватиме зобов’язання щодо ATACMS
В адміністрації США впевнені, що Україна дотримуватиметься зобов’язань і не застосовуватиме американські озброєння (зокрема ракети ATACMS) за межами своєї суверенної території
Про це сказав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.
Він наголосив, що Київ завжди виконував обіцянки не застосовувати американське озброєння поза межами України.
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"Ми мали достатньо часу, аби перевірити, як українське керівництво виконує зобов’язання, яке воно взяло на себе щодо застосування систем, у тому числі HIMARS, запевнивши, що використовуватиме їх лише на українській суверенній території, – зазначив представник Білого дому. – Тому ми впевнені, що вони виконуватимуть і ці зобов’язання (щодо ATACMS, – ред.)".
- Раніше в середу, 24 квітня, стало відомо, що США в межах березневого пакета військової допомоги на $300 млн таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS, які Київ застосовував уже щонайменше двічі. Спершу про це повідомили ЗМІ, а згодом інформацію підтвердили в Пентагоні та Білому домі.
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