У Білому домі впевнені, що Україна виконуватиме зобов’язання щодо ATACMS

Про це сказав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.

Він наголосив, що Київ завжди виконував обіцянки не застосовувати американське озброєння поза межами України.

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"Ми мали достатньо часу, аби перевірити, як українське керівництво виконує зобов’язання, яке воно взяло на себе щодо застосування систем, у тому числі HIMARS, запевнивши, що використовуватиме їх лише на українській суверенній території, – зазначив представник Білого дому. – Тому ми впевнені, що вони виконуватимуть і ці зобов’язання (щодо ATACMS, – ред.)".