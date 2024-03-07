У Білорусі місцевих спецпризначенців кинули охороняти військові частини РФ, - Спротив
У Білорусі місцеві військові охороняють військові частини збройних сил Росії та забезпечують їх логістикою
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що в Республіці Білорусь "місцева армія обслуговує загарбників з РФ, які там утримуються для підтримки режиму Олександра Лукашенка".
За даними місцевих жителів, представники білоруських сил спеціальних операцій охороняють військові частини росіян, які, як зауважує ЦНС, перебувають там незаконно. Також у Білорусі окупантів забезпечують логістикою, фактично - займаються доставкою.
"Це і є кремлівське "братерство", де місцеві є "обслугою" для "старших братів", які прибули для забезпечення влади московського ставленика", - резюмують у повідомленні.
- 7 лютого повідомлялося, що комітет державної безпеки Білорусі здійснює тиск на етнічних українців, які проживають на території Республіки Білорусь, аби залучити їх до співпраці.
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