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У Білорусі місцевих спецпризначенців кинули охороняти військові частини РФ, - Спротив

7 березня, 2024 четвер
18:29
Війна з Росією

У Білорусі місцеві військові охороняють військові частини збройних сил Росії та забезпечують їх логістикою

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що в Республіці Білорусь "місцева армія обслуговує загарбників з РФ, які там утримуються для підтримки режиму Олександра Лукашенка".

За даними місцевих жителів, представники білоруських сил спеціальних операцій охороняють військові частини росіян, які, як зауважує ЦНС, перебувають там незаконно. Також у Білорусі окупантів забезпечують логістикою, фактично - займаються доставкою.

"Це і є кремлівське "братерство", де місцеві є "обслугою" для "старших братів", які прибули для забезпечення влади московського ставленика", - резюмують у повідомленні.

  • 7 лютого повідомлялося, що комітет державної безпеки Білорусі здійснює тиск на етнічних українців, які проживають на території Республіки Білорусь, аби залучити їх до співпраці.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
російська армія
окупанти
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