У Білорусі КДБ тисне на етнічних українців, аби схилити їх до співпраці, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У сусідній країні, яка фактично окупована Кремлем, місцеве КДБ проводить фільтраційні дії щодо українців", - кажуть у ЦНС.

Зазначено, що за минулий місяць у Білорусі частіше викликали на допити та обшуки громадян України. Таким чином білоруські спецслужби прагнуть схилити їх до співпраці та виявити серед українців інформаторів.

"Такі дії вкотре вказують на співучасть мінського режиму у цій війні проти України", - підкреслюють в повідомленні.