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У Білорусі КДБ тисне на етнічних українців, аби схилити їх до співпраці, - Спротив

7 лютого, 2024 середа
17:31
Війна з Росією білорусь та Україна

Комітет державної безпеки Білорусі здійснює тиск на етнічних українців, які проживають на території Республіки Білорусь, аби залучити їх до співпраці

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У сусідній країні, яка фактично окупована Кремлем, місцеве КДБ проводить фільтраційні дії щодо українців", - кажуть у ЦНС.

Зазначено, що за минулий місяць у Білорусі частіше викликали на допити та обшуки громадян України. Таким чином білоруські спецслужби прагнуть схилити їх до співпраці та виявити серед українців інформаторів.

"Такі дії вкотре вказують на співучасть мінського режиму у цій війні проти України", - підкреслюють в повідомленні.

  • 22 січня стало відомо, що Білорусь планує розвивати свій бізнес на тимчасово окупованих Росією українських територіях.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Білорусь
окупанти
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