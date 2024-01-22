Білорусь планує налагоджувати бізнес на ТОТ, - Спротив
Білорусь планує розвивати свій бізнес на тимчасово окупованих Росією українських територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Білорусь продовжує ворожу політику стосовно України й готується інтегрувати свій бізнес на тимчасово окупованих територіях", - зазначають у ЦНС.
За даними Центру нацспротиву, країна планує до 1 липня відкрити консульство в Ростові. Воно задумане для обслуговування населення тимчасово окупованих територій, а також допомагатиме білоруському бізнесу "налагоджувати зв’язки" із захопленими Росією українськими регіонами.
"Таким чином, фактично сусідня держава вчергове підтримала окупацію суверенної країни й порушила міжнародне право", - наголосили в ЦНС.
- 21 січня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях півдня окупанти відкрили відділення фонду, який займається організацією пропагандистських заходів та підтримує військових РФ.
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