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Білорусь планує налагоджувати бізнес на ТОТ, - Спротив

22 січня, 2024 понедiлок
14:40
Війна з Росією білорусь та Україна

Білорусь планує розвивати свій бізнес на тимчасово окупованих Росією українських територіях

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Білорусь продовжує ворожу політику стосовно України й готується інтегрувати свій бізнес на тимчасово окупованих територіях", - зазначають у ЦНС.

За даними Центру нацспротиву, країна планує до 1 липня відкрити консульство в Ростові. Воно задумане для обслуговування населення тимчасово окупованих територій, а також допомагатиме білоруському бізнесу "налагоджувати зв’язки" із захопленими Росією українськими регіонами. 

"Таким чином, фактично сусідня держава вчергове підтримала окупацію суверенної країни й порушила міжнародне право", - наголосили в ЦНС.

  • 21 січня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях півдня окупанти відкрили відділення фонду, який займається організацією пропагандистських заходів та підтримує військових РФ.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Білорусь
бізнес
окуповані території
окупанти
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