На ТОТ окупанти стягують гроші з зарплат бюджетників на фонд, який підтримує військових РФ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На ТОТ півдня окупанти відкрили низку відділень фонду "Защитники отечества" ("Захисники вітчизни"), який має на меті глорифікувати нацистський режим Кремля та його загарбницьку політику", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким чином окупанти розширюють пропагандистську мережу на тимчасово окупованих територіях.

"Фонд займається організацією пропагандистських заходів, та "добровільним" збором коштів на потреби окупантів. Зокрема на потреби фонду ворог стягує гроші з зарплат бюджетників", - заявляють в ЦНС.