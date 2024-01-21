На ТОТ окупанти стягують гроші з зарплат бюджетників на фонд, який підтримує військових РФ, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях півдня окупанти відкрили відділення фонду, який займається організацією пропагандистських заходів та підтримує військових РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На ТОТ півдня окупанти відкрили низку відділень фонду "Защитники отечества" ("Захисники вітчизни"), який має на меті глорифікувати нацистський режим Кремля та його загарбницьку політику", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що таким чином окупанти розширюють пропагандистську мережу на тимчасово окупованих територіях.
"Фонд займається організацією пропагандистських заходів, та "добровільним" збором коштів на потреби окупантів. Зокрема на потреби фонду ворог стягує гроші з зарплат бюджетників", - заявляють в ЦНС.
- 18 січня повідомлялося, що росіяни почали відправляти на тимчасово окуповані території України пропагандистів на тлі майбутніх виборів президента у РФ.
- Як стало відомо 19 січня, росіяни відправили на ротацію чергову партію медиків із Санкт-Петербурга до тимчасово окупованого Мелітополя для лікування свого особового складу.
- 21 січня повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники змушують бюджетників "добровільно" здавати кров на потребу окупаційних військ.
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