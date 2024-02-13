У бригаді Гвардії Наступу "Сталевий кордон" розповіли, на які посади потребують фахівців
Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон", підполковник Іван Шевцов зазначив, що 15-й мобільний прикордонний загін ДПСУ потребує снайперів, саперів, водіїв, операторів БПЛА
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Зацікавлені в тому, щоб люди йшли до нашої бригади. Надходить новітня техніка, її стає більше, і в нас є посади, які ще неукомплектовані. Ми зацікавлені в тому, щоб до нас прийшли фахівці, наприклад, геймери чи айтішники, які гарно знаються на комп'ютерній справі, для них ми маємо посаду оператор БПЛА. Також нам потрібні водії, які мають категорію Б, С, Е, для них ми маємо посаду водій техніки. Тим більше, що зараз працює інженерна техніка - екскаватори, вантажівки. Також нам потрібні фахівці вузькоспрямованих спеціальностей - снайпери, сапери", - зауважив Шевцов.
Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" також додав, що, якщо у людини немає ніякого фаху, але вона має бажання й хоче проходити службу, то бригада всього навчить.
"Кожен військовослужбовець, який приходить у нашу бригаду, проходить місячний термін навчання. І тільки після навчання стає на свою посаду", - наголосив Шевцов.
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