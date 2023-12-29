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Військовий рекрутинг: що це таке та як працює система

29 грудня, 2023 п'ятниця
20:00
мобілізація Військовий рекрутинг

Міністерство оборони України розпочало співпрацю з рекрутинговими компаніями задля поповнення кваліфікованими кадрами підрозділів Збройних Сил України

У середині листопада стало відомо про цей проєкт, який по суті означає добровільну мобілізацію за обраною вакансією через рекрутингові платформи.

Процес мобілізації в умовах воєнного стану є дуже важливим для збільшення оперативного складу і поповнення запасів підрозділів армії. Під мобілізацію підпадають усі чоловіки, які є військовозобов'язаними. Окрім того, є можливість приєднатися до Сил Оборони шляхом укладення контракту на військову службу.

Рекрутингові компанії працюють безпосередньо з підрозділами, на відміну від мобілізації через ТЦК. Кандидати можуть обирати посаду, яка відповідає їхнім навичкам та досвіду в цивільному житті. "Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним", - повідомила Наталія Калмикова, заступниця міністра оборони.

Що нового в законопроєкті Кабміну та які компанії беруть участь в рекрутингу

Текст нового законопроєкту Кабміну №10378 також містить положення, що стосуються рекрутингу до ЗСУ. Умови вступу на військову службу через рекрутинг залишаються добровільними, як це і було. Центри надання адміністративних послуг, центри зайнятості та рекрутингу є місцями, де можна записатися на військову службу. Ця система дає можливість напряму залучати людей до конкретних військових частин.

Запропонований законопроєкт повністю виключає можливість відправки військовозобов'язаного недостатньо підготовленим на передову. Якщо новачок не пройшов підготовчий етап, його можна звільнити без накладання додаткових фінансових витрат на державу.

Сьогодні достеменно відомо про чотири компанії, що долучилися до проєкту з рекрутингу до Збройних Сил. Міністерство оборони вже уклало договори на співпрацю з Lobby X, Work.ua, Robota.ua та OLX Робота. Важливо, що всі компанії здійснюють свою діяльність на волонтерських засадах.

"Ми плануємо продовжувати, розширювати пул організацій, з якими ми співпрацюємо. І, власне, найближчими днями ми очікуємо підписання таких договорів про волонтерську допомогу з іншими платформами. Щодо інших компаній якраз стадія юридичних формальностей, тому наступні не буду поки що оголошувати. Насправді я дуже рада тому, як компанії, що спеціалізуються на працевлаштуванні, активно долучаються до цього процесу", ― розповіла Калмикова в матеріалі NV.

Фото: work.ua

Які етапи вступу на військову службу через компанії-партнерів?

Заступниця міністра розкрила основні етапи, які має пройти кандидат:

  • надіслати відгук на оголошення про вакансію
  • пройти зустріч із рекрутером
  • підтвердження вибору місця для проходження служби
  • оформлення необхідних документів
  • проходження базової військової підготовки для вступу на службу

Тільки після цих етапів кандидат може долучитися до того підрозділу, з яким укладено угоду про виконання контракту. Умови для призову через рекрутинг та укладання контракту залишаються такими самими, як і у випадку призову через територіальні центри комплектування.

Чи може рекрутинг стати заміною мобілізації?

Експерти наголошують на тому, що система рекрутингу не має змоги забезпечити абсолютно всі потреби у кадрах для ЗСУ. Вони вказують на те, що ці компанії не мають такої можливості охоплення всіх потреб щодо укомплектування армії в таких обсягах, як мобілізація. Хоча на ресурсах з працевлаштування в Україні помітно збільшується кількість пропозицій військових посад, активна лінія фронту бойових дій простягається на близько 1500 кілометрів, вимагаючи значної кількості людей для опору ворогу.

 "Усіх, хто хотів чи був готовий воювати, війна або застала в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли (до ЗСУ, - ред.) у перші пів року. З об'єктивних причин з тих людей залишилося небагато. Це факт, це треба розуміти й визнавати. За таких обсягів без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб. Це подібна проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні. Сукупно Сили оборони України зараз складають (назву трішки умовну кількість, бо ми підійшли до держтаємниці) мільйон сто тисяч людей. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація", - повідомив очільник ГУР Кирило Буданов на дискусійній панелі "2024: виклики і перспективи" в матеріалі LB.ua.

Схожу думку озвучив начальник управління преси та інформації Міноборони України Ілларіон Павлюк. В етері "Радіо Свобода" він зауважив, що рекрутинг не є заміною для мобілізації або набору особового складу, а лише метод покращення сервісу для тих військовозобов'язаних, які хочуть вступити до Збройних Сил України. Однак, зробити остаточний висновок щодо успішності рекрутингу та його впливу на армію поки зарано, за його словами, це вимагатиме щонайменше трьох місяців.

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