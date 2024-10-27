У Брянській області РФ заявили про нібито "спробу перетину" кордону з Україною озброєною групою
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що озброєна група осіб нібито намагалася перетнути кордон зі сторони України
Про це він написав у Telegram.
За його словами, 27 жовтня в районі нежитлового населеного пункту Манів Климівського району російські сили нібито запобігли спробі "перетину державного кордону збройною групою осіб".
"Противнику завдано вогневої поразки", - написав пропагандист.
Водночас він повідомив, що ситуація в Климівському районі нібито стабільна та знаходиться під контролем.
- 12 жовтня російський пропагандистський ресурс Readovka повідомляв, що українські війська буцімто можуть спробувати влаштувати прорив у Брянській області.
- Актуальне
- Важливе