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Головна Війна з Росією У Брянській області РФ заявили про нібито "спробу перетину" кордону з Україною озброєною групою

У Брянській області РФ заявили про нібито "спробу перетину" кордону з Україною озброєною групою

Катерина Єсікова
27 жовтня, 2024 неділя
21:20
Війна з Росією Брянська область

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що озброєна група осіб нібито намагалася перетнути кордон зі сторони України

Зміст

Про це він написав у Telegram.

За його словами, 27 жовтня в районі нежитлового населеного пункту Манів Климівського району російські сили нібито запобігли спробі "перетину державного кордону збройною групою осіб".

"Противнику завдано вогневої поразки", - написав пропагандист.

Водночас він повідомив, що ситуація в Климівському районі нібито стабільна та знаходиться під контролем.

  • 12 жовтня російський пропагандистський ресурс Readovka повідомляв, що українські війська буцімто можуть спробувати влаштувати прорив у Брянській області.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
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