У Брянській області РФ заявили про нібито "спробу перетину" кордону з Україною озброєною групою

Про це він написав у Telegram.

За його словами, 27 жовтня в районі нежитлового населеного пункту Манів Климівського району російські сили нібито запобігли спробі "перетину державного кордону збройною групою осіб".

"Противнику завдано вогневої поразки", - написав пропагандист.

Водночас він повідомив, що ситуація в Климівському районі нібито стабільна та знаходиться під контролем.