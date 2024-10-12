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Російські пропагандисти завели мову про можливий наступ України на Брянську область

Влад Дідусь
12 жовтня, 2024 субота
21:01
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Українські війська буцімто можуть спробувати влаштувати прорив у Брянській області

Зміст

Про це пише російський пропагандистський ресурс Readovka.

Ворожі ЗМІ активно просувають наратив, що Україна збирається атакувати Брянську область, щоб скористатися моментом, коли російські терористи зосередились на Курщині.

"Українські війська можуть просочуватися малими групами у східній зоні дії в Брянській області. Там непрохідні ліси та сільські дороги, які з початком осені перетворилися на натуральне місиво — тобто російській армії буде непросто протидіяти невеликим підрозділам. Згідно з другою картиною прорив буде західною зоною активності ЗСУ, де частка лісів менша, а сіл значно більша, і там противник може спробувати пройти якнайглибше", - побоюються російські пропагандисти.

Ситуація в Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія наразі перекинула в Курську область близько 50 тис. своїх військовослужбовців з інших напрямків.

У четвер, 10 жовтня, російські терористи продавили лівий фланг Сил оборони України у Курській області. Про це повідомили у DeepState.

Військовий історик Михайло Жирохов вважає, що росіянам буде важко втримати територію на Курщині.

Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Військові новини
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Курськ
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