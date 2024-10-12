Російські пропагандисти завели мову про можливий наступ України на Брянську область

Про це пише російський пропагандистський ресурс Readovka.

Ворожі ЗМІ активно просувають наратив, що Україна збирається атакувати Брянську область, щоб скористатися моментом, коли російські терористи зосередились на Курщині.

"Українські війська можуть просочуватися малими групами у східній зоні дії в Брянській області. Там непрохідні ліси та сільські дороги, які з початком осені перетворилися на натуральне місиво — тобто російській армії буде непросто протидіяти невеликим підрозділам. Згідно з другою картиною прорив буде західною зоною активності ЗСУ, де частка лісів менша, а сіл значно більша, і там противник може спробувати пройти якнайглибше", - побоюються російські пропагандисти.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія наразі перекинула в Курську область близько 50 тис. своїх військовослужбовців з інших напрямків.

У четвер, 10 жовтня, російські терористи продавили лівий фланг Сил оборони України у Курській області. Про це повідомили у DeepState.

Військовий історик Михайло Жирохов вважає, що росіянам буде важко втримати територію на Курщині.