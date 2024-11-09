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Ексклюзив

У DeepState пояснили, чому ворогу вдається просуватися на окремих ділянках фронту

Ірена Моляр
9 листопада, 2024 субота
18:05
Війна з Росією Карта бойових дій за 30 жовтня - 6 листопада

Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що противник посилює натиск там, де йому вдається розтягнути нашу оборону та створити "клешні"

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація щодо стабілізації фронту може покращитися лише тоді, коли лінія зіткнення буде мати мінімальну кількість різних згинів та матиме відповідну кількість піхоти на 1 км фронту. Власне так відбулося зараз біля Покровська. Всі ми бачили, як ворог активно наступав в кінці серпня до Покровська та Мирнограда. Однак за рахунок того, що туди було перекинуто 25-ту повітряно-десантну бригаду, де працювала 425-та ОШБ "СКАЛА", українські оборонці зуміли організувати доволі сильну лінію оборони. До речі, там була мінімальна кількість різних згинів, відповідно, ворог вперся і за останні два місяці мав лише окремі тактичні успіхи – Миколаївка та кілька посадок поруч", - прокоментував співзасновник та аналітик проєкту DeepState.

За його словами, південніше противник постійно створює "клешні", розтягує нашу оборону, відповідно, на 1 км зменшується кількість  особового складу, і внаслідок цього натиск ворога стає сильнішим. Таким чином не відбувається вирівнювання згинів, окупанти мають просування, створюючи "клешні".

"Якщо подивитися по лінії фронту, то зараз яскравим прикладом є район Сонцівки (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області – ред.), де противник прорвався у село, перебуває у центрі цього населеного пункту, але його не контролює. Окупанти там розосередилися по будинках, підвалах. Сил немає, щоб їх звідти вибити чи перерізати забезпечення. Виходить така патова ситуація, яка буде до того моменту поки ворог не наростить піхоту, не проб'ється туди колонами й не закріпиться", - резюмував Руслан Микула.

 

 

  • 7 листопада DeepState повідомили, що російські терористи зуміли просунутись у Донецькій області і захопили Новоолексіївку.
  • 8 листопада за повідомленням від Генштабу ЗСУ  на російсько-українському фронті зафіксували171 бойове зіткнення. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.
Теги:
Відео
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Покровськ
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