У DeepState проаналізували, чи можуть росіяни створити котел навколо Торецька
Співзасновник DeepState Роман Погорілий проаналізував карту просування ворога та розповів, чи можуть росіяни утворити котел навколо Торецька
Про це він розповів у етері Еспресо
"Якщо говорити про котел навколо Торецька, то це занадто гучна заява. Зараз московити просто віднайшли спосіб і місце, як можна зайти в населений пункт, це зі сторони Північного. І там вони проводять штурмові дії постійно. Якщо говорити зі сторони Нью-Йорка, Неліпівки, по-перше, там дуже важкі бої йдуть за Нью-Йорк, зараз пробують стабілізувати ситуацію і там проводиться дуже клопітка робота з приводу цього, щоб не дати московитам рухатися з Нью-Йорка по тих ходах в Неліпівку. Це не котел, ми вже пояснювали, що це просто ходи. Там вони пролазять на Неліпівку через наші позиції і це був найкращий спосіб показати ту ситуацію", - зазначив він.
Фото: Скриншот DeepStateРоман Погорілий зауважив щодо населених пунктів Нью-Йорк та Залізне - там масштабних просувань не фіксують.
"Але якщо говорити з Нью-Йорка в Залізне, про той мішечок, який там утворився. То, звичайно, що, на перший погляд, можна прослідкувати, що вони можуть рухатись із Нью-Йорка в Залізне, із Залізного в Нью-Йорк, щоб це все оточити, але він був більший завжди. Наші військові також це все моніторять, тобто там вони можуть відійти і зараз там якихось масштабних просувань із Залізного в Нью-Йорк не прослідковується. Тому вони просто лізуть з усіх сторін, там ідуть важкі бої, і це все, що можна сказати на сьогодні", - розповів він.
- 29 серпня боєць ЗСУ із позивним Шейх Євген Ієвлєв розповів про ситуацію на східних ділянках фронту, зокрема про Покровськ та Торецьк, де не припиняє тиснути ворог.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе