У DeepState проаналізували, чи можуть росіяни створити котел навколо Торецька

Про це він розповів у етері Еспресо

"Якщо говорити про котел навколо Торецька, то це занадто гучна заява. Зараз московити просто віднайшли спосіб і місце, як можна зайти в населений пункт, це зі сторони Північного. І там вони проводять штурмові дії постійно. Якщо говорити зі сторони Нью-Йорка, Неліпівки, по-перше, там дуже важкі бої йдуть за Нью-Йорк, зараз пробують стабілізувати ситуацію і там проводиться дуже клопітка робота з приводу цього, щоб не дати московитам рухатися з Нью-Йорка по тих ходах в Неліпівку. Це не котел, ми вже пояснювали, що це просто ходи. Там вони пролазять на Неліпівку через наші позиції і це був найкращий спосіб показати ту ситуацію", - зазначив він.

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Роман Погорілий зауважив щодо населених пунктів Нью-Йорк та Залізне - там масштабних просувань не фіксують.

"Але якщо говорити з Нью-Йорка в Залізне, про той мішечок, який там утворився. То, звичайно, що, на перший погляд, можна прослідкувати, що вони можуть рухатись із Нью-Йорка в Залізне, із Залізного в Нью-Йорк, щоб це все оточити, але він був більший завжди. Наші військові також це все моніторять, тобто там вони можуть відійти і зараз там якихось масштабних просувань із Залізного в Нью-Йорк не прослідковується. Тому вони просто лізуть з усіх сторін, там ідуть важкі бої, і це все, що можна сказати на сьогодні", - розповів він.