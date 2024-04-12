У Франції наголосили на необхідності "робити набагато більше" для допомоги Україні

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBC.

Атталь згадав заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що Європа знаходиться на порозі нової війни. Він наголосив, що Франція буде допомагати Україні, тому що у разі її поразки, війна розповсюдиться на всі інші країни ЄС.

"Ми бачимо поступове повернення війни на європейський континент. Два роки тому, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, багато людей вважали, що Україна не зможе опиратися агресору. Однак упродовж двох років ми бачимо опір українців, вони дуже сміливі. Значною мірою це стало можливим завдяки підтримці України з боку ЄС", - сказав він.

Французький прем'єр також згадав, що Франція виділила 7 млрд євро на військову допомогу Україні й анонсував продовження надання цієї допомоги для опору Росії. Він запевнив, що в ЄС розуміють усю складність і загрозу ситуації, адже у разі поразки України, наступними цілями Кремля стануть країни ЄС, зокрема Польща.

Атталь підкреслив, що зараз уся російська економіка спрямована на війну, тому, на його думку, Франція, ЄС і Канада надають підтримку Україні, що має вирішальне значення.

"Нам слід робити набагато більше. Нещодавно ми мали дуже важливу зустріч із лідерами багатьох країн світу, в якій взяла участь Канада. Липневий саміт НАТО у Вашингтоні також буде дуже важливим для продовження нашої підтримки України. Росії не можна дозволити виграти цю війну", - зазначив він.