Євродепутати відмовилися схвалювати фінансування Ради ЄС, поки Україні не нададуть 7 нових систем Patriot

Про це повідомив колишній прем'єр-міністр Бельгії, а зараз євродепутат Гі Верхофстадт з фракції Renew. Він опублікував відео свого виступу в соцмережі Х.

"У мене насправді є прохання, щоб ми змінили наш порядок денний. Я хочу сказати, що мені погано від того, що відбувається в Україні. Як ви всі бачили, останні 20 днів Росія атакує звичайні міста України: лікарні, енергетичні установки, житлові квартали. І я вважаю скандальним, що Європа, відкриваючи двері для України, навіть не може, попри терміновість, вирішити надати Україні кілька систем ППО", - сказав Верхофстадт.

Він наголосив, що загалом в Європі нараховується 100 систем ППО Patriot, а європейці не можуть надати всього сім, про які просить Україна. Зважаючи на це, євродепутат запропонував прибрати з порядку денного затвердження бюджету Європейської ради, поки країни-члени не нададуть Україні сім систем Patriot.

"Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок систем Patriot в Україну", - написав згодом євродепутат та експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс.

Як зазначає Європейська правда, рішення підтримали 515 євродепутатів, ще 62 - висловилися проти.