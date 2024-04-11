Євродепутати відмовилися схвалювати фінансування Ради ЄС, поки Україні не нададуть 7 нових систем Patriot
Європейський парламент у четвер, 11 квітня, відмовився ухвалювати рішення про фінансування Ради Євросоюзу, допоки країни-члени ЄС не нададуть Україні 7 нових систем Patriot
Про це повідомив колишній прем'єр-міністр Бельгії, а зараз євродепутат Гі Верхофстадт з фракції Renew. Він опублікував відео свого виступу в соцмережі Х.
"У мене насправді є прохання, щоб ми змінили наш порядок денний. Я хочу сказати, що мені погано від того, що відбувається в Україні. Як ви всі бачили, останні 20 днів Росія атакує звичайні міста України: лікарні, енергетичні установки, житлові квартали. І я вважаю скандальним, що Європа, відкриваючи двері для України, навіть не може, попри терміновість, вирішити надати Україні кілька систем ППО", - сказав Верхофстадт.
Він наголосив, що загалом в Європі нараховується 100 систем ППО Patriot, а європейці не можуть надати всього сім, про які просить Україна. Зважаючи на це, євродепутат запропонував прибрати з порядку денного затвердження бюджету Європейської ради, поки країни-члени не нададуть Україні сім систем Patriot.
"Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок систем Patriot в Україну", - написав згодом євродепутат та експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс.
Як зазначає Європейська правда, рішення підтримали 515 євродепутатів, ще 62 - висловилися проти.
- Очільник МЗС України 4 квітня у Брюсселі заявив, що Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва. Його німецька колега Анналена Бербок закликала терміново шукати системи ППО для України у третіх країнах, оскільки "запаси Patriot у Німеччині спустошені".
- Згодом Кулеба повідомив, що Україна знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак.
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