У Генштабі розповіли, скільки хімічних атак росіяни застосували за час повномасштабної війни в Україні
З початку повномасштабної війни в Україні росіяни 1068 разів застосували хімічні атаки, 250 з них - у лютому 2024 року
Про це повідомляє генштаб.
"Зафіксовано 1068 фактів застосування російською федерацією іритантів сльозогінної дії, які споряджені отруйними хімічними речовинами, забороненими для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю", - йдеться у повідомленні.
Зокрема у лютому 2024 року росіяни 244 рази застосували постріли ВОГ, один випадок застосування газу та зафіксовано 5 випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною.
Підрозділи військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту відбирають проби ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.
"У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій", - зазначають у генштабі.
- 2 березня росіяни 9 разів скидали боєприпаси з хімічною речовиною в операційній зоні ОСУВ "Таврія".
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