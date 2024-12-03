У грудні очікуємо системи ППО від кількох партнерів, – Зеленський
Згідно з домовленостями, вже в грудні Україна очікує системи протиповітряної оборони від кількох партнерів
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні у вівторок, 3 грудня.
"Сьогодні повернувся із закордонних відряджень міністр оборони України. Доповідав і щодо нових домовленостей, і щодо реалізації попередніх, особливо щодо протиповітряної оборони. Ми очікуємо зараз, у грудні, системи від кількох партнерів, плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита", – сказав він.
Зеленський наголосив на важливості вчасної реалізації домовленостей, без будь-якого зволікання, адже "зима – це величезна спокуса для російських терористів".
- 2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва оголосив про надання чергового пакета підтримки включно з системою ППО IRIS-T
- Сьогодні, 3 грудня під час візиту до Брюсселя міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників терміново надати Україні допомогу у вигляді додаткових систем ППО, щоб посилити енергетичну стійкість України взимку. Щоб уникнути блекаутів, за його словами, Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу HAWK, NASAMS або IRIS-T.
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