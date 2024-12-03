У грудні очікуємо системи ППО від кількох партнерів, – Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні у вівторок, 3 грудня.

"Сьогодні повернувся із закордонних відряджень міністр оборони України. Доповідав і щодо нових домовленостей, і щодо реалізації попередніх, особливо щодо протиповітряної оборони. Ми очікуємо зараз, у грудні, системи від кількох партнерів, плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита", – сказав він.

Зеленський наголосив на важливості вчасної реалізації домовленостей, без будь-якого зволікання, адже "зима – це величезна спокуса для російських терористів".