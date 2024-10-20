У Харківському обласному госпіталі замість лікування поранених з фронту, спочатку вимагають заповнення папірців від бойових медиків, - волонтерка Корчинська

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Я б хотіла сьогодні повідомити про історію, яка особисто мене дуже вразила, і заради якої я їздила до Києва особисто розібратись щодо поранених наших бійців. Я працюю з моїми побратимами. Це спецпризначенці, які були добровольцями у 2014 та 2022 роках. Вони виконували дуже складні завдання з величезними втратами. Я дуже пишалась цим підрозділом, бо добилась того, щоб мобілізувати туди хороших інструкторів з тактичної медицини. Всі бійці підрозділу були добре підготовлені й мали знання на рівні молодших бойових медиків", - розповіла Корчинська.

За словами волонтерки, у Харківському обласному госпіталі досі вимагають заповнення всіх папірців від бойових медиків, коли вони привозять поранених.

"Коли цей підрозділ виконував завдання й були поранення, зокрема, відриви стоп й кінцівок, бійці змогли виконати повний протокол й надали собі адекватну допомогу. Бійці правильно наклали турнікети, коли добрались до першого укриття зробили конверсію турнікетів. Це дуже важливо, бо коли ви бачите дуже високі ампутації, це означає, що турнікет був накладений на найвищу точку, і коли поранений був в укритті, то не змінив собі точку накладання турнікета, й не було поруч товаришів, щоб йому допомогли. Так, наш боєць все це вчасно виконав, його також вчасно евакуювали з зони обстрілу. Бойові медики надали йому всю необхідну допомогу. Тобто, він їхав до госпіталю без будь-якої загрози, що йому робитимуть ампутацію вище. Втім, ми не врахували, що це була Харківська область. Оскільки начальник Харківського обласного госпіталю намагається запровадити свої правила. Зокрема, він увів так звану форму-300 і змушує всіх поранених та бойових медиків спочатку заповнювати цю форму, а також форму-100. Це все протизаконно. Бойові медики, які везуть поранених з поля бою, мають привезти лише картку постраждалого. Коли бойові медики намагались пояснити, що їм потрібно евакуювати ще поранених до того ж тяжких, їм відповіли, що начальник Харківського обласного госпіталю вимагає не відпускати екіпажі, поки всі ці папірці не будуть заповнені. Це просто обурливо. В цей час на точці евакуації одного пораненого повертали чотири рази до життя, поки він чекав на екіпаж, який затримували у Харківському обласному госпіталі", - додала вона.

