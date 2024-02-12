У Харкові обстежать усі нафтобази та інші небезпечні обʼєкти на тлі трагедії 10 лютого

Про це він заявив у своєму телеграм.

"Доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти на території Харкова", - написав Терехов.

Він звернувся до підприємців із проханням, з розумінням поставитися до таких перевірок.

"Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку РФ", - додав мер Харкова.