У Харкові обстежать усі нафтобази та інші небезпечні обʼєкти на тлі трагедії 10 лютого
Мер Харкова Ігор Терехов розпорядився обстежити всі нафтобази та інші небезпечні обʼєкти в місті після удару РФ по АЗС, коли у приватних житлових будинках живцем згоріли 7 людей
Про це він заявив у своєму телеграм.
"Доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти на території Харкова", - написав Терехов.
Він звернувся до підприємців із проханням, з розумінням поставитися до таких перевірок.
"Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку РФ", - додав мер Харкова.
- Під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, живцем згоріла родина: разом з чоловіком та трьома дітьми загинула 35-річна прокурорка Ольга Путятіна. Загалом загинули семеро людей.
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