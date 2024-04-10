У Херсонській ОВА відреагували на вкид росіян про "наступ" на правобережжя регіону
Росіяни знову почали поширювати Інформаційно-психологічну операцію про можливий "наступ" на правобережжя Херсонщини. Обласна влада відреагувала
Про це йдеться в Telegram Херсонської ОВА.
Обласна влада закликала людей зберігати спокій і не вірити черговій російській брехні.
"Як і в усі минулі рази, коли окупанти поширювали подібну дезінформацію, вони знову брешуть. А правда - проста. На Херсонщині на загарбників чекає тільки смерть. Як на правому, так і на лівому березі", - йдеться в повідомленні.
В Херсонській ОВА заявили, що ситуація в області під контролем Сил оборони України та ЗСУ готові дати відсіч ворогу.
- 3 квітня речник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що фейки росіян про "наступ на Харків" є інформаційно-психологічною операцією, ЗСУ не фіксують формування ударних груп ворога.
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