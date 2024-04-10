У Херсонській ОВА відреагували на вкид росіян про "наступ" на правобережжя регіону

Про це йдеться в Telegram Херсонської ОВА.

Обласна влада закликала людей зберігати спокій і не вірити черговій російській брехні.

"Як і в усі минулі рази, коли окупанти поширювали подібну дезінформацію, вони знову брешуть. А правда - проста. На Херсонщині на загарбників чекає тільки смерть. Як на правому, так і на лівому березі", - йдеться в повідомленні.

В Херсонській ОВА заявили, що ситуація в області під контролем Сил оборони України та ЗСУ готові дати відсіч ворогу.