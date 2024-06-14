У Києві 13 червня стартувала рекрутингова кампанія до підрозділів ГУР - "Став плюс"

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"До команди Головного управління розвідки можна і треба долучатись. Тому сьогодні, згідно з розпорядженням начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова, маю честь оголосити про першу всеукраїнську публічну кампанію з рекрутингу. Ми стаємо на новий рівень і хочемо забезпечити доступ нових фахівців. Світ змінюється, як і воєнна розвідка", - повідомив представник української воєнної розвідки Андрій Юсов.

Зазначається, що для служби у підрозділах активних дій ГУР потенційні кандидати повинні мати хорошу фізичну форму, бути витривалими, вміти орієнтуватися у стресових ситуаціях. Вік рекрутів може складати від 18 до 40 років.

Крім цього, це стосується не тільки підрозділів бойових дій, але й технічних спеціалістів, чиї знання допоможуть нищити ворога.

Для того, щоб подати заявку, треба заповнити анкету, яку можна знайти на офіційному сайті ГУР в розділі "Кар’єра", у розділі "військовий рекрутинг" на онлайн-платформі Lobby-X, на верифікованих сторінках ГУР МО України та його підрозділів у соціальних мережах та на рекрутинговій платформі Міністерства оборони України.

Далі у разі успішного проходження першого етапу з кандидатом зв’язуються у термін від одного до 10 днів.

4 червня представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець розповів про процес відкриття Центрів рекрутингу по всій Україні.



