Триває активний процес підготовки до відкриття нових Центрів рекрутингу, - Міноборони

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"6600 звернень ми маємо на кінець минулого тижня. Динаміка показує приблизно плюс 100 звернень щотижня загалом до нашої Системи. Загалом на сьогодні приблизно 1500 людей на тому чи іншому етапі підбору вакансій, тобто їхні анкети є, з ними уже працюють. І 150 уже в формі: служать, деякі ще в навчальних центрах", - сказав Бежевець.

За його словами, різні центри перебувають на різних етапах розвитку.

"Ми можемо по абсолютних цифорах зараз сказати, що в нас лідерах по ефективності роботи є Львів, Запоріжжя та Харків. Ми поступово підтягуємо інші регіони. За кількістю звернень - вона середня по усій Україні, однакова, однак, за кількістю залучених людей - ситуація різна по регіонах", - зазначив посадовець.

Він додав, що відкриття Центрів не анонсується.

"Але зараз в активному процесі підготовки: Хмельницька область, Івано-Франківська об.ласть, Волинь, Рівненська область, в Київській - ще кілька міст підтягнуться, Суми готуються, Чернігів. В кожному регіоні в обов'язковому порядку ми будемо присутні, а в деяких регіонах буде кілька центрів, на це впливає демографія, кількість ВПО тощо", - сказав Бежевець.

Він також розповів про кількість жінок в центрах.

"Понад 10% усіх звернень - це жінки. А з тих, хто далі оформлюється - це від 17 до 20%. Тобто кожен 5, який далі йде шляхом на службу - це жінка. Це показує високий потенціал", - підсумував представник Міноборони.