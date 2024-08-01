У Києві рятувальники виявили у водоймі залишки російської ракети Х-101

Про це повідомили в ДСНС України.

"Залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря - земля" транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення методом контрольованого підриву", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники додали, що після російських атак ракетами чи дронами-камікадзе, на землі та у водоймах можуть залишатися небезпечні залишки, та закликали в жодному разі не торкатися їх.

"Відразу повідомте про виявлення підозрілого предмета на номер "101" та дочекайтеся приїзду фахівців", - написали у ДСНС.