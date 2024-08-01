У Києві рятувальники виявили у водоймі залишки російської ракети Х-101
У Києві водолази-сапери виявили та вилучили залишки російської крилатої ракети Х-101 , які залишилися в одному зі ставків після попередніх обстрілів міста
Про це повідомили в ДСНС України.
"Залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря - земля" транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення методом контрольованого підриву", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники додали, що після російських атак ракетами чи дронами-камікадзе, на землі та у водоймах можуть залишатися небезпечні залишки, та закликали в жодному разі не торкатися їх.
"Відразу повідомте про виявлення підозрілого предмета на номер "101" та дочекайтеся приїзду фахівців", - написали у ДСНС.
- У ніч проти 1 серпня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків у Київській області постраждали дві людини.
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