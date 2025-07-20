У Координаційному штабі розповіли, до якого моменту вони опікуються звільненими з полону

Про це в інтерв'ю Еспресо заявив речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Він розповів, до якого моменту Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими супроводжує тих, хто повертається в Україну.

"Це процес реабілітації, і не тільки фізичної, а це і реінтеграція в суспільство, тому що, по-перше, люди, які повертаються після двох, а часом і трьох років полону, навіть після року, для них в перші миті дуже важко усвідомити, що взагалі відбулося", - сказав Яценко.

Речник розповів, як це відбувається

"Нещодавно я їхав в автобусі з нашими хлопцями з 80-ї та 24-ї бригад, ми спілкувалися цілу годину поки їхали з кордону до місця, де відбувається медичний огляд, де вони отримують речі першої потреби, де їх зустрічають рідні. Таке спілкування від Координаційного штабу не дає хлопцям залишатися сам на сам. Є інформація, яку ми їм надаємо, є те, про що вони хочуть запитати. А потім вони вже побачили у вікно, що їх зустрічають рідні й просто українці з прапорами, які їх чекають годинами на сонці вздовж дороги. Це надзвичайно зворушує, але навіть після цього дехто з них не вірить, що вони вже вільні", - зазначив він.



Яценко додав, що потрібен певний час для того, щоб ці люди прийшли до тями, відіспалися, отримали належне харчування.

"І все це починається з того, що на кордоні вони отримують тепло і любов. Вони розуміють, що їх чекають, що все то пропаганда, яка виливалася на їхні голови, бо їм говорили, що України нема, ви нікому не потрібні, в Україні немає ні світла, ні газу, ні води. Оскільки вони були повністю інформаційно ізольовані, то, звісно, що їм потрібен певний час для того, щоб усвідомити та зрозуміти, що вони потрібні, що їх люблять та чекають. Потім їх забезпечують речами, бо в них немає нічого. Це люди, які повернулися без документів, без банківських карток, без елементарних шкарпеток, шльопанців і спортивних костюмів", - сказав речник.

Він наголосив, що все це їм надається відразу після того, як вони прибувають на точку, де отримують і харчування, можуть поїсти щось дієтичне.

"Також там отримують наплічники від Національного інформаційного бюро, де є все по сезону: чим помитися, що вдягнути на себе, тому що поки будуть відновлюватися їхні документи, банківські картки, їм потрібно щось мати, в щось вдягатися, адже вони не будуть ходити в тому, в чому їх звільнено", - розповів Яценко.

Речник додав, що вони можуть мати доступ до родин і сімей майже відразу.

"Кожен обмін - це ризик, адже може відбутися перенесення цього обміну, чи ця людина може бути не доставлена. Кожен обмін - це спецоперація, кожен обмін - це ризик. Тому Координаційний штаб інформує кожну родину лише після того, як відбувся факт перетину автобусом кордону. З'являється людина на волі й відразу ж родина отримує SMS-повідомлення, в нас є інформаційна система і все це автоматизовано", - сказав він.

За його словами, інформаційна система через "Дію" надсилає повідомлення.

"Якщо родина в цей момент перебуває в медичному закладі, в який мають привезти їхню рідну людину з полону, то це надзвичайна подія. Ми чуємо вигуки, люди радіють, буває таке, що люди встигають приїхати, наприклад, з Києва, як тільки вони отримали ці повідомлення. Є продзвони, тому деякі родини можуть знати. Якщо сім’я перебуває далеко, то вона зі своїм рідним може зустрітися трошечки пізніше, вже на місці реабілітації. Реабілітація - тривалий процес, на жаль, ми розуміємо, що в декого він буде тривати фактично ціле життя, тому що це і фізичні травми. Лікарі кажуть, що наслідки якихось фізичних ушкоджень, наслідки тортур виліковуються, але є й психологічні травми. Тому люди потребують значно більш тривалого лікування, реабілітації. Є програми, за три роки вже є фахівці, які знають, що і як робити", - сказав він.

Речник додав, що відпрацьована централізована програма щодо того, який обсяг медичної допомоги мають отримати хлопці. Якщо там є жінки, це так само.

"Тобто військові медичні заклади знають, що робити. Ми зараз намагаємося також працювати з цивільними медичними закладами, тому що за короткий час маємо велику кількість звільнених, відповідно, система має правильно з ними працювати. Кожен, хто звільнений, повинен отримати фіксований набір медичних послуг і знати, що далі робити після того, як вони пройдуть військово-лікарську комісію. Координаційний штаб опікується до моменту, коли ці люди проходять реабілітацію, далі проходять ВЛК, а потім вони можуть вирішити або ще продовжувати службу, або згідно з законодавством вже не служити, а йти, наприклад, займатися тою діяльністю, якої вони хочуть", - підсумував Яценко.