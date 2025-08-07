У липні Міноборони допустило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів
Міністерство оборони України упродовж липня 2025 року допустило до експлуатації у війську понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів: усі вони українського виробництва
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Вказано, що серед понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів, переважають FPV-безпілотники з різними характеристиками.
"За 7 місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало 320 безпілотних авіаційних комплексів і майже всі вони – українського виробництва. Це більше, ніж за весь минулий рік. У 2024 році було кодифіковано трохи більше ніж 280 українських повітряних безпілотників", - додали в Міноборони.
- У липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони близько 140 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), лише 15% із них – іноземного виробництва.
