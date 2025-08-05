Міноборони в липні допустило до експлуатації 140 зразків озброєння: понад 85% – українського виробництва
У липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони близько 140 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), лише 15% із них – іноземного виробництва
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
У переліку допущених минулого місяця до експлуатації вітчизняних зразків ОВТ найбільше боєприпасів (більшість – для БПЛА), безпілотних авіаційних комплексів, наземних роботизованих комплексів (НРК), засобів радіоелектронної боротьби та розвідки.
Також серед новинок зразки оптики, зв’язку, автомобілів і бронетехніки.
Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Україна наростила виробництво зброї у 35 разів.
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