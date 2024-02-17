У Лисичанську окупанти пообіцяли мешканцям знижки на ліки, якщо ті проголосують на "виборах" за Путіна, - Луганська ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У місцевій лікарні при голосуванні за Путіна обіцяють знижки на медичні послуги та препарати", - йдеться у повідомленні.



При цьому початку про бажання скористатися пропозицією мешканцям потрібно повідомити головного лікаря. Він і надає подальші інструкції.

Крім того, у так званій ЛНР збираються відкрити кадетський корпус для доньок загиблих під час війни бойовиків.



"Підкреслюють, що пропаганда з дитинства та формування ненависті "важливі для формування майбутнього Росії". Та повідомляють, що будуватимуть світогляд дівчат на ідеології РФ", - наголосив голова Луганської ОВА.