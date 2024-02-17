У Лисичанську окупанти пообіцяли мешканцям знижки на ліки, якщо ті проголосують на "виборах" за Путіна, - Луганська ОВА
У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області загарбники заохочують жителів голосувати на так званих президентських виборах за Володимира Путіна знижками на медичні послуги та ліки
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"У місцевій лікарні при голосуванні за Путіна обіцяють знижки на медичні послуги та препарати", - йдеться у повідомленні.
При цьому початку про бажання скористатися пропозицією мешканцям потрібно повідомити головного лікаря. Він і надає подальші інструкції.
Крім того, у так званій ЛНР збираються відкрити кадетський корпус для доньок загиблих під час війни бойовиків.
"Підкреслюють, що пропаганда з дитинства та формування ненависті "важливі для формування майбутнього Росії". Та повідомляють, що будуватимуть світогляд дівчат на ідеології РФ", - наголосив голова Луганської ОВА.
- Адміністрації окупантів отримали вказівку залучати українських школярів на ТОТ до агітації під час "виборів" президента РФ. У межах цього діти створюватимуть "бюлетені" та вигадуватимуть "гасла за Путіна".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.79 Купівля 37.79Продаж 38.37
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.52
- Актуальне
- Важливе