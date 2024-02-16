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Вигадуватимуть "гасла за Путіна": окупанти залучатимуть школярів на ТОТ для агітації на псевдовиборах президента РФ, - Спротив

16 лютого, 2024 п'ятниця
18:47
Війна з Росією

Адміністрації окупантів отримали вказівку залучати українських школярів на ТОТ до агітації під час "виборів" президента РФ. У межах цього діти створюватимуть "бюлетені" та вигадуватимуть "гасла за Путіна"

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні йдеться, що українських школярів, які проживають на тимчасово окупованих територіях сходу й півдня, планують залучити до агітації на псевдовиборах російського президента.

Керівництво РФ запроваджує в школах так звану програму "Моя сім’я обирає президента. Ми за велику Росію". Зокрема, учні малюватимуть виборчі дільниці, створюватимуть "бюлетені", вигадуватимуть "гасла за Путіна" та карти Росії. Вони також поширюватимуть пропагандистську символіку і братимуть участь у дійствах.

  • 8 грудня Володимир Путін оголосив про намір балотуватись у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними, їх проводитимуть з 15 по 17 березня.
  • Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
  • Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ і накласти санкції на усіх причетних до їхньої організації та проведення.
  • 2 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що міноборони Росії опрацьовує питання залучення військових на тимчасово окупованих територіях України до "виборів" президента РФ.
Теги:
Суспільство
Росія
вибори в Росії
окуповані території
окупанти
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