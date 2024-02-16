Вигадуватимуть "гасла за Путіна": окупанти залучатимуть школярів на ТОТ для агітації на псевдовиборах президента РФ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні йдеться, що українських школярів, які проживають на тимчасово окупованих територіях сходу й півдня, планують залучити до агітації на псевдовиборах російського президента.

Керівництво РФ запроваджує в школах так звану програму "Моя сім’я обирає президента. Ми за велику Росію". Зокрема, учні малюватимуть виборчі дільниці, створюватимуть "бюлетені", вигадуватимуть "гасла за Путіна" та карти Росії. Вони також поширюватимуть пропагандистську символіку і братимуть участь у дійствах.