Окупанти залучать військових до "виборів" президента РФ на ТОТ, аби збільшити явку, - Спротив
Росіяни залучать військових до "виборів" президента Росії на тимчасово окупованих територіях України, щоб наростити відвідуваність "виборчих дільниць"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти, які дислокуються на ТОТ і наразі не беруть участі в бойових діях, будуть залучені до "виборів".
"На тимчасово окупованих територіях місцеві проігнорували "референдум" у 2022 році та "вибори" гауляйтерів у 2023 році. Відтак особливу увагу імітації явки Кремль приділяє саме ТОТ", - акцентує ЦНС.
Через це військові, що знаходяться на ТОТ та не залучені до бойових дій, повинні подати заяву на голосування у березні, щоб збільшити явку на "виборчих дільницях".
Центр пояснює, що головною метою Кремля зараз є "легалізування" свого правління й політики на тимчасово окупованих територіях.
- 8 грудня Путін оголосив про намір балотуватись у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними, їх проводитимуть з 15 по 17 березня.
- Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
- Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ і накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення.
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