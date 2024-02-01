Окупанти залучать військових до "виборів" президента РФ на ТОТ, аби збільшити явку, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти, які дислокуються на ТОТ і наразі не беруть участі в бойових діях, будуть залучені до "виборів".

"На тимчасово окупованих територіях місцеві проігнорували "референдум" у 2022 році та "вибори" гауляйтерів у 2023 році. Відтак особливу увагу імітації явки Кремль приділяє саме ТОТ", - акцентує ЦНС.

Через це військові, що знаходяться на ТОТ та не залучені до бойових дій, повинні подати заяву на голосування у березні, щоб збільшити явку на "виборчих дільницях".

Центр пояснює, що головною метою Кремля зараз є "легалізування" свого правління й політики на тимчасово окупованих територіях.