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У листопаді до лав ЗСУ повернулися 6 тис. військових, які вчинили СЗЧ

Світлана Кравченко
30 листопада, 2024 субота
06:20
Війна з Росією ЗСУ

Протягом листопада близько 6000 військовослужбовців, які раніше самовільно залишили місця служби, повернулися до лав Збройних Сил України

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Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерело у Генштабі ЗСУ.

За словами співрозмовника видання, військові, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть до 1 січня без несення кримінальної відповідальності повернутися на службу до іншої військової частини.

Зазначається, що тих, хто добровільно повертається із СЗЧ, зараховуватимуть у батальйони резерву і вже звідти розподілятимуть до підрозділів, у яких вони продовжать службу. Водночас повернутися можна буде не до будь-якого підрозділу, людей розподілятимуть до "визначених військових частин".

У командуванні також підтвердили, що моніторять цей процес. У разі масового відтоку особового складу призначатиметься перевірка. Якщо вона засвідчить недбале виконання своїх обов'язків командиром підрозділу – його притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

"Може йтися про пониження в посаді чи у званні. Тих, хто не зможе працювати з особовим складом, переведуть на нижчі штабні посади", – заявили у Генштабі.

  • Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував.
Теги:
Новини
Суспільство
військові
ЗСУ
Військові новини
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