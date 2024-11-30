У листопаді до лав ЗСУ повернулися 6 тис. військових, які вчинили СЗЧ
Протягом листопада близько 6000 військовослужбовців, які раніше самовільно залишили місця служби, повернулися до лав Збройних Сил України
Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерело у Генштабі ЗСУ.
За словами співрозмовника видання, військові, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть до 1 січня без несення кримінальної відповідальності повернутися на службу до іншої військової частини.
Зазначається, що тих, хто добровільно повертається із СЗЧ, зараховуватимуть у батальйони резерву і вже звідти розподілятимуть до підрозділів, у яких вони продовжать службу. Водночас повернутися можна буде не до будь-якого підрозділу, людей розподілятимуть до "визначених військових частин".
У командуванні також підтвердили, що моніторять цей процес. У разі масового відтоку особового складу призначатиметься перевірка. Якщо вона засвідчить недбале виконання своїх обов'язків командиром підрозділу – його притягнуть до дисциплінарної відповідальності.
"Може йтися про пониження в посаді чи у званні. Тих, хто не зможе працювати з особовим складом, переведуть на нижчі штабні посади", – заявили у Генштабі.
- Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував.
- Актуальне
- Важливе