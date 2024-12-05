У листопаді втрати армії РФ сягнули рекордного рівня, - розвідка Британії

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається, середньодобовий показник втрат становив 1523 особи, згідно зі звітом Генерального штабу Збройних сил України.

"Це вже третій місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових рекордних середньодобових втрат", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідників, листопад також, ймовірно, став найдорожчим місяцем війни для Росії - за даними українського Генштабу, втрати становили 45 680 осіб. У жовтні 2024 року було зафіксовано 41 980 російських втрат.

Як кажуть у розвідці, високий рівень втрат, ймовірно, показує вищий темп російських операцій і наступальних дій. Росія намагається посилити тиск на українські позиції, прагнучи відтіснити ЗСУ на кількох напрямках, зокрема у Курську, Куп'янську, Торецьку, Покровську і Великій Новосілці.

"У грудні 2024, року попри настання зими, кількість втрат російських військ, найімовірніше, продовжуватиме перевищувати 1000 осіб на день, незважаючи на триваючі атаки мотопіхоти на кількох напрямках", - вважають у Британії.