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Війна з Росією: хроніка
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У Луганській ОВА розповіли, як росіяни намагаються приховати втрати на війні перед президентськими виборами

15 січня, 2024 понедiлок
08:34
Війна з Росією втрати окупантів

Напередодні виборів президента Росії окупанти намагаються максимально засекретити інформацію про загибель особового складу своєї армії

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що для того, аби приховати втрати, зокрема, окупаційні адміністрації отримали розпорядження щодо обмеження списку осіб, які мають доступ до даних про перебування військових РФ на території Україні.

Крім того, російському пенсійному фонду наказали приховати дані про виплати пораненим учасникам війни в Україні та сім’ям загиблих.

Відповідні служби перестануть завантажувати до реєстру соціального забезпечення інформацію про факти призначення такої фінансової підтримки.

Також очільник ОВА повідомив, що у багатоповерхівках деяких районів Лисичанська залишилось по 10-15% жителів. В районі колишнього заводу гумовотехнічних виробів у домівках досі відсутнє опалення, електро- та водопостачання. За словами Лисогора, у будинках на 200 квартир залишилося по 20-25 родин.

  • Тим часом, за даними Генштабу ЗСУ, російська армія втратила вже понад 370 тисяч своїх військових.
вибори президента
російська армія
Луганщина
вибори в Росії
Лисичанськ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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