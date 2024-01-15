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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Сили оборони за добу ліквідували 14 танків, 24 артсистеми і 980 військових армії РФ, - Генштаб
Оновлено

Сили оборони за добу ліквідували 14 танків, 24 артсистеми і 980 військових армії РФ, - Генштаб

15 січня, 2024 понедiлок
07:57
Війна з Росією На фото втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 94 бойових зіткнення між ЗСУ та російськими військами. Українські Сили оборони відбили ворожі атаки на семи напрямках і ліквідували ще майже тисячу окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 370 980 (+980) осіб.
  • танків ‒ 6089 (+14) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 322 (+20) од.
  • артилерійських систем – 8771 (+24) од.
  • РСЗВ – 958 (+1) од.
  • засобів ППО ‒ 650 (+2) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4) од.
  • крилатих ракет ‒ 1815 (+1) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 698 (+31) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1356 (+3) од.

Ситуація на фронті: за добу відбулося майже 100 боєзіткнень, ворог активізувався на Лиманському напрямку

Так, за даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога біля Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій на позиції українських захисників.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Командування військ РФ змушує солдатів вживати наркотичні та психотропні речовини

Російські військові все частіше відмовляються гинути за недолугі цілі свого лідера, тому командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання, які спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі.

Так, за наявною інформацією, особовому складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини.

Ці препарати призводять до ейфорії та притуплюють біль. Солдати, які їх вживають, легше погоджуються на м’ясні штурми, не побоюючись поранень або загибелі.

Окупанти здійснили 64 обстріли України із РСЗВ, ЗСУ 7 разів влучили у райони скупчення росіян

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Вільхуватка, Вовчанськ Харківської області; Білогорівка, Піщане, Серебрянське лісництва Луганської області; Колодязі, Веселе, Богданівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Володимирівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів противника.

  • Напередодні заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін та джерела у Силах оборони заявили про ураження двох російських літаків над Азовським морем.
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російська армія
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Вбиті росіяни
втрати окупантів
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