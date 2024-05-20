У Луганську прогриміли вибухи, ймовірний ракетний удар по базі окупантів
Вранці 20 травня в тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи
Про це повідомив у Telegram очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Знову важкий початок тижня для окупантів у Луганську. За інформацією з відкритих джерел стало відомо про чергове вдале влучання наших ракетників по базі рашистів у селищі Ювілейному у передмісті Луганська. У місцевих чатах луганчани підтверджують, що на місці влучання облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови. До 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, яку потім облюбували рашисти", - написав Лисогор.
Очільник ОВА додав відео, на якому можна побачити стовп диму на місті вибухів. Судячи з відео, оператор перебуває на вул. Коцюбинського в центрі окупованого міста, а стовп диму підіймається в західній частині.
Російські державні пропагандисти "РИА Новости" написали з посиланням на джерело в окупаційних силових структурах про ракетний удар і велику пожежу в селищі Ювілейне.
Telegram-канал "Новости Донбасса" повідомив із посиланням на місцевих жителів про удар по території колишньої академії внутрішніх справ, додавши відео наслідків вибуху з іншого ракурсу.
Журналіст Денис Казанський також написав про ураження території колишньої академії внутрішніх справ, яку окупанти використовували як свою базу.
- Раніше, ввечері 7 травня, в окупованому Луганську прогриміли вибухи і спалахнула нафтобаза, а вночі 10 травня ще одна нафтобаза окупантів горіла на ТОТ Луганщини в Ровеньках.
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