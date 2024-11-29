У МАГАТЕ відзвітували, як нові атаки РФ вплинули на роботу українських АЕС

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили рівень потужності, як запобіжний захід під час широкомасштабних військових дій в країні. На трьох обʼєктах пролунали сигнали повітряної тривоги", - йдеться у заяві.

У МАГАТЕ заявили, що 9 реакторів українських АЕС знизили свою потужність. Один реактор на Рівненській АЕС був відключений від мережі, а Хмельницька - втратила звʼязок з двома лініями електропередач.

"Енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах, де розташовані основні обʼєкти ядерної енергетики та інші обʼєкти, від яких вони залежать", – наголосив очільник МАГАТЕ.

Повідомлень про пряме пошкодження АЕС не надходило. Проте удари вплинули на електричні підстанції для передачі та отримання електроенергії за межами майданчика.