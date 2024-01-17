У Маріуполі можлива епідемія через вірусні інфекції, - міська рада
У тимчасово окупованому Маріуполі можливий ризик епідемії: у місті за останні чотири тижні збільшилася кількість випадків захворювання на вірусні інфекції
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
Зазначено, що у хворих спостерігається сильний кашель, висока температура та інші симптоми.
"Окупанти не повідомляють, чи це спалах ГРВІ або коронавірусної інфекції COVID-19. Лікарні ніяк не підготували до періоду розповсюдження інфекційних захворювань, особливо що стосується хворих на ковід", - розповіли в міській раді.
Там також зауважили, що необхідних препаратів та обладнання в медзакладах не вистачає.
"Через низький рівень медицини в окупації захворюваність зростає. Тож у місті можлива епідемія", - сказали у відомстві.
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