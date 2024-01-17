У Маріуполі можлива епідемія через вірусні інфекції, - міська рада

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначено, що у хворих спостерігається сильний кашель, висока температура та інші симптоми.

"Окупанти не повідомляють, чи це спалах ГРВІ або коронавірусної інфекції COVID-19. Лікарні ніяк не підготували до періоду розповсюдження інфекційних захворювань, особливо що стосується хворих на ковід", - розповіли в міській раді.

Там також зауважили, що необхідних препаратів та обладнання в медзакладах не вистачає.

"Через низький рівень медицини в окупації захворюваність зростає. Тож у місті можлива епідемія", - сказали у відомстві.