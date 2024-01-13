Багато будинків в Маріуполі залишається без опалення, - депутат міськради Забавін
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін повідомив, що більша частина будинків у місті не опалюється або має перебої з постачанням тепла
Про це він розповів в етері Еспресо
"Як і минулої зими Маріуполь замерзає. У багатьох будинках міста немає опалення. Окупанти з перебоями подають тепло до будинків. Все через те, що в котельнях, які вони змогли запустити, тепло подається з великою жорсткістю, що призводить до корозії опалювальної системи. Тому часто це призводить до прориву труб", - розповів Забавін.
За словами Забавіна, щодня в Маріуполі збільшуються черги до соціальних служб.
"Також ми спостерігаємо великі черги до установ соціальних служб. Така ситуація посилилась вже в новому році. Зокрема, це стосується пенсійних фондів та пошти. Люди намагаються отримати так званий "перерахунок пенсій".Таким чином люди намагаються хоч якісь прожити. Оскільки ціни в Маріуполі дуже високі", - додав він.
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