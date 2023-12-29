Окупанти планують знести 30% приватного сектору в Маріуполі, компенсацій власникам не передбачається

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, 30% приватного сектору в Маріуполі, які плануються знести, складають не менше 40% справжньої історичної забудови.

"Такий "подарунок" під новорічну ялинку поклали гауляйтери Маріуполя і Донецької області. Мова про фантастичний план розбудови єдиного транспортного вузла на місці зруйнованого залізничного вокзалу", - зазначив Андрющенко.

Він додав, що підготовчі роботи мають розпочатися вже наступного року, назвавши їх "зачисткою території".

"Це - приватний сектор історичних Гавані, Слобідки та частково "Правого берега". Як це виглядає на вже затверджених в грудні планах та в реалії на мапі показали. Для розуміння масштабу - позначив Драм театр окремо", - пояснив радник.

Окремо він підкреслив, що ніякої компенсації власникам приватного сектору не передбачається, максимум - викуп за оціночною вартістю.