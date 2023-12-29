Окупанти планують знести 30% приватного сектору в Маріуполі, компенсацій власникам не передбачається
Росіяни збираються знести щонайменше 30% приватного сектора в окупованому Маріуполі. Компенсацій власникам будівель не передбачається
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, 30% приватного сектору в Маріуполі, які плануються знести, складають не менше 40% справжньої історичної забудови.
"Такий "подарунок" під новорічну ялинку поклали гауляйтери Маріуполя і Донецької області. Мова про фантастичний план розбудови єдиного транспортного вузла на місці зруйнованого залізничного вокзалу", - зазначив Андрющенко.
Він додав, що підготовчі роботи мають розпочатися вже наступного року, назвавши їх "зачисткою території".
"Це - приватний сектор історичних Гавані, Слобідки та частково "Правого берега". Як це виглядає на вже затверджених в грудні планах та в реалії на мапі показали. Для розуміння масштабу - позначив Драм театр окремо", - пояснив радник.
Окремо він підкреслив, що ніякої компенсації власникам приватного сектору не передбачається, максимум - викуп за оціночною вартістю.
- 27 грудня депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін зазначив, що в тимчасово окупованому Маріуполі спостерігаються великі черги за соціальними виплатами.
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