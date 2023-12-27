В окупованому Маріуполі пенсіонери вмирають у чергах за пенсією, - депутат міськради Забавін

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Продовжуємо фіксувати великі черги на поштових відділеннях так званого пенсійного фонду Маріуполя, де в черзі пенсіонери просто вмирають. 200-300 людей займають чергу з 4-ї ранку, і все це відбувається на вулиці. Таких черг за соціальним забезпеченням більше, ніж людей на тих святкових ялинках, які окупанти встановили. Тобто людей в черзі за тим, щоб якось вижити більше, ніж на показових святкових майданчиках. У приватному секторі пенсіонери взагалі збираються й займають чергу за 2-3 доби", - наголосив Забавін.

Депутат Маріупольської міської ради також додав, що в Маріуполі є великий дефіцит ліків і багатьох товарів.

"Окупанти встановили ялинку на площі, де людей менше, ніж на поштових відділеннях. Туди заманюють людей дитячими подарунками, щоб створити пропагандистську картинку", - зауважив Забавін.