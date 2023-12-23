"Квартири немає, а платіжки приходять": у Маріуполі окупанти приносять квитанції за комунальні послуги до зруйнованих квартир

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Жителі окупованого міста скаржаться на квитанції за комунальні послуги, які почали розносити по будинках. Велика частина маріупольців не має ані тепла, ані електроенергії - а платіжки отримують. Більш того, їх принесли навіть до зруйнованих квартир, де ніхто не живе", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з такою ситуацією зіткнулися власники квартир у будинку на вулиці Богдана Хмельницького, куди до повністю зруйнованих квартир, де немає мешканців, принесли квитанції за електроенергію.

Місцевий мешканець зняв відео, на якому видно повністю зруйновану квартиру у пошкодженому будинку. За його словами, там немає електроенергії і взагалі ніхто не живе, проте окупанти надіслали квитанцію. До того ж вони обіцяли відремонтувати та відновити усі комунікації в будинку, проте зупинили роботи нібито через відсутність фінансування.

Також жителі будинку на вул. Зелінського, 41-А отримали платіжки за опалення, в той час коли у квартирах його немає.

"Під чим їх складали! Тепла немає, але ви платіть", - обурені маріупольці.

"Окупанти обіцяли маріупольцям безкоштовні комунальні послуги, але це виявилося черговим фейком. Так само, як і обіцяні компенсаційні квартири. Загарбники намагаються лише нажитися на містянах, поки в них є така можливість", - пояснюють у міськраді.