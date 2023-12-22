У більшості населених пунктів ТОТ Донеччини немає світла й опалення, – ЦНС
У більшості населених пунктів на окупованих територіях Донеччини відсутні електроенергія та опалення. Загарбники не вкладають кошти в підтримку інфраструктури
Про це повідомив Центр нацспротиву.
"Через дефіцит робітників і відсутність капітальних вкладень у підтримку інфраструктури більшість населення Донецька, Горлівки, Макіївки та Ясинуватої залишилися без тепла та електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в регіоні не працює 111 котелень.
"На теплотрасах фіксується велика кількість проривів, ремонтувати які окупаційна адміністрація не поспішає", - додали у Спротиві.
- Раніше ЦНС також повідомляв, що на окупованих територіях бракує рятувальників.
- Окрім того, через мобілізацію до лав армії РФ у тимчасово окупованому Донецьку спостерігається дефіцит водіїв громадського транспорту.
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