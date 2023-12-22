У більшості населених пунктів ТОТ Донеччини немає світла й опалення, – ЦНС

Про це повідомив Центр нацспротиву.

"Через дефіцит робітників і відсутність капітальних вкладень у підтримку інфраструктури більшість населення Донецька, Горлівки, Макіївки та Ясинуватої залишилися без тепла та електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в регіоні не працює 111 котелень.

"На теплотрасах фіксується велика кількість проривів, ремонтувати які окупаційна адміністрація не поспішає", - додали у Спротиві.