"Громадський транспорт на межі колапсу": в окупованому Донецьку не вистачає водіїв через мобілізацію

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни не здатні забезпечити нормальну життєдіяльність на загарбаних землях. Переважна більшість населення не підтримує ворога й залишила регіон. Відтак ворог має дефіцит робочої сили, який посилюється примусовою мобілізацією", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними ЦНС, на донецькому КП "Донецькелектроавтотранс” дефіцит водіїв становить 60%. Через це громадський транспорт міста перебуває на межі колапсу.

Окупаційна адміністрація вимушена прохати Кремль надіслати гастарбайтерів з РФ для виправлення ситуації.

"Проте ці робітники не матимуть соціального статусу й соціальних гарантій від Росії, але стануть тими, хто допомагає насаджувати окупаційну владу в регіоні, а отже понесуть відповідальність за свої дії". - наголошують у Центрі нацспротиву.