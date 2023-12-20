"Громадський транспорт на межі колапсу": в окупованому Донецьку не вистачає водіїв через мобілізацію
Через мобілізацію до лав армії РФ у тимчасово окупованому Донецьку спостерігається дефіцит водіїв громадського транспорту
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни не здатні забезпечити нормальну життєдіяльність на загарбаних землях. Переважна більшість населення не підтримує ворога й залишила регіон. Відтак ворог має дефіцит робочої сили, який посилюється примусовою мобілізацією", - йдеться в повідомленні.
Так, за даними ЦНС, на донецькому КП "Донецькелектроавтотранс” дефіцит водіїв становить 60%. Через це громадський транспорт міста перебуває на межі колапсу.
Окупаційна адміністрація вимушена прохати Кремль надіслати гастарбайтерів з РФ для виправлення ситуації.
"Проте ці робітники не матимуть соціального статусу й соціальних гарантій від Росії, але стануть тими, хто допомагає насаджувати окупаційну владу в регіоні, а отже понесуть відповідальність за свої дії". - наголошують у Центрі нацспротиву.
- Також раніше повідомлялося, що росіяни конфісковують цивільну техніку у підприємств на тимчасово окупованій території України для свого війська.
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