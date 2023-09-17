"Військкомати" на ТОТ вилучають у підприємств автобуси та вантажівки для армії окупантів
Росіяни конфісковують цивільну техніку у підприємств на тимчасово окупованій території України для свого війська
Про це інформує Центр нацспротиву.
Ворог щодня зазнає втрат у живій силі та техніці, а військово-промисловий комплекс рашистів не встигає виробляти та ремонтувати техніку, яка була зроблена ще у радянські часи й зберігалася на складах. За даними Спротиву росіяни конфіскують цивільну техніку у підприємств на тимчасово окупованій території України для своєї армії.
Найперше російські окупанти, щоб не викликати зайвого напруження на території РФ, намагаються якнайшвидше забрати й доставити техніку. Для цього так звані військові комісаріати, створені загарбниками на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, почали процес обліку та конфіскації у підприємств вугільної галузі автобусів та вантажівок. Після чого відправляють техніку окупаційним військам.
Центр спротиву зазначає, що є багато способів заподіяти непомітні пошкодження транспортним засобам, що дозволить вивести їх з ладу. Це допоможе прискорити кінець війни та захистити життя людей, які можуть бути незаконно мобілізовані ворогом на ТОТ. Корисну інформацію для Сил оборони України можна передати через чат-бот.
- Крім того, на тимчасово окупованих територіях росіяни заробляють гроші на псевдопостачанні. Вони створюють фальшиві фірми, які належать родичам чиновників з РФ, де товар виробляють на ТОТ, але продають ніби російський.
- Також у профільному міністерстві РФ заявили, що кількість вугледобувних підприємств у так званих ЛНР та ДНР вирішили скоротити зі 114 лише до 15. Так, майже 100 шахт росіяни визнали нерентабельними.
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